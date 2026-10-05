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05.10.2026 16:00:44
Verluste in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus
Der Dow Jones gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0.54 Prozent tiefer bei 50’901.63 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.840 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.125 Prozent auf 51’241.18 Punkte an der Kurstafel, nach 51’176.96 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’199.25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 50’862.85 Einheiten.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der Dow Jones bei 53’414.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 52’900.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 46’758.28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.21 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.
Dow Jones-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 2.60 Prozent auf 531.00 USD), NVIDIA (+ 1.61 Prozent auf 237.71 USD), Home Depot (+ 1.04 Prozent auf 253.50 EUR), Apple (+ 0.39 Prozent auf 334.98 USD) und UnitedHealth (+ 0.08 Prozent auf 372.18 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-2.29 Prozent auf 140.99 USD), Caterpillar (-2.10 Prozent auf 827.63 USD), Nike (-1.95 Prozent auf 33.21 USD), Chevron (-1.85 Prozent auf 202.86 USD) und Goldman Sachs (-1.20 Prozent auf 891.69 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3’315’663 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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