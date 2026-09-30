Nike Aktie 957150 / US6541061031
26.18CHF
-3.44CHF
-11.61 %
12:10:45
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2026 10:41:59
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 42 auf 34 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das größte Risiko sei, dass der Zyklus sinkender Markterwartungen weiterhin nicht vorüber sein könnte, schrieb Jay Sole am Freitag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er sieht auch nach der Kurskorrektur noch keine gute Einstiegschance./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 34.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 35.15
|
Abst. Kursziel*:
-3.27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 35.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.13%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
11:47
|MARKT USA/Gewinne zum Start erwartet - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus (Dow Jones)
|
01:34
|Nike: Holprige Erholung - Sportartikelkonzern spart noch härter (Spiegel Online)
|
00:07
|Nike to cut jobs as it forecasts revenue decline in the coming year (Financial Times)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)