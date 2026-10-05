Wie viel Verlust bei einem Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

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Gestern vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 551.18 USD. Bei einer BCH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.1814 Bitcoin Cash in seinem Depot. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 319.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57.88 USD wert. Damit wäre das Investment um 42.12 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BCH am 24.06.2026 bei 190.02 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 654.75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net