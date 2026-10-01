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02.10.2026 07:24:28
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das erste Geschäftsquartal 2027 sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagabend. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr liege klar unter dem Konsens./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 40.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 35.15
|
Abst. Kursziel*:
13.80%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 35.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.96%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
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