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02.10.2026 07:24:28

Nike Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das erste Geschäftsquartal 2027 sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagabend. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr liege klar unter dem Konsens./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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