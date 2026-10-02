Zuversicht in New York: Am Freitagmittag Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.34 Prozent auf 51’098.16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.656 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.161 Prozent höher bei 51’008.36 Punkten in den Handel, nach 50’926.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51’382.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50’950.61 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.07 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 53’061.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52’900.07 Punkte. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 02.10.2025, mit 46’519.72 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5.61 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2.65 Prozent auf 111.64 USD), Caterpillar (+ 2.26 Prozent auf 845.00 USD), NVIDIA (+ 1.91 Prozent auf 235.26 USD), Home Depot (+ 1.25 Prozent auf 250.90 EUR) und Alphabet C (ex Google) (+ 1.22 Prozent auf 339.02 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Nike (-5.82 Prozent auf 33.11 USD), IBM (-1.23 Prozent auf 222.84 USD), Coca-Cola (-0.75 Prozent auf 85.45 USD), Amgen (-0.67 Prozent auf 404.54 USD) und JPMorgan Chase (-0.65 Prozent auf 331.01 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’993’620 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.889 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch