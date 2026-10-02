Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’095 0.3%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’136 -1.0%  Bitcoin 70’718 0.3%  Dollar 0.8295 -0.2%  Öl 101.2 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
September 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Rheinmetall-Aktie profitiert: Konzern baut Satellitenaktivitäten aus
Suche...

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 02.10.2026 18:00:37

Zuversicht in New York: Am Freitagmittag Gewinne im Dow Jones

Zuversicht in New York: Am Freitagmittag Gewinne im Dow Jones

Am Freitag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Alphabet C
280.95 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.34 Prozent auf 51’098.16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.656 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.161 Prozent höher bei 51’008.36 Punkten in den Handel, nach 50’926.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51’382.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50’950.61 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.07 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 53’061.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52’900.07 Punkte. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 02.10.2025, mit 46’519.72 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5.61 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2.65 Prozent auf 111.64 USD), Caterpillar (+ 2.26 Prozent auf 845.00 USD), NVIDIA (+ 1.91 Prozent auf 235.26 USD), Home Depot (+ 1.25 Prozent auf 250.90 EUR) und Alphabet C (ex Google) (+ 1.22 Prozent auf 339.02 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Nike (-5.82 Prozent auf 33.11 USD), IBM (-1.23 Prozent auf 222.84 USD), Coca-Cola (-0.75 Prozent auf 85.45 USD), Amgen (-0.67 Prozent auf 404.54 USD) und JPMorgan Chase (-0.65 Prozent auf 331.01 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’993’620 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.889 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten