AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Telefonkonferenz anlässlich der ansehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Wie üblich habe die Fluggesellschaft nicht viele neue Details präsentiert, schrieb Harry J Gowers in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die wichtigste Erkenntnis sei gewesen, dass die Preise der Netzwerk-Fluggesellschaften bis September stark geblieben seien. Dies sei offenbar insbesondere auf die hohe Nachfrage auf den Transatlantikstrecken zurückzuführen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11.15 €
|
Abst. Kursziel*:
43.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.79%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
31.08.26
|Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
02.08.26
|Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil (Financial Times)
|
31.07.26
|AIR France-KLM-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli (finanzen.net)
|
30.07.26
|Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM (Financial Times)
|
29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.06.26
|Was Analysten von der AIR France-KLM-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.05.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|10.42
|-1.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:13
|
JP Morgan Chase & Co.
AIR France-KLM Overweight
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy
|14:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|14:26
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|14:26
|
Deutsche Bank AG
Linde Buy
|14:14
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Hold
|14:13
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy