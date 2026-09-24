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Nike Aktie 957150 / US6541061031

29.58
CHF
-0.06
CHF
-0.20 %
24.09.2026
BRXC
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25.09.2026 07:51:15

Nike Neutral

Nike
29.58 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 42 auf 38 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Nike-Aktien und die gesamte Sportartikelbranche habe sich zuletzt eingetrübt, schrieb Brooke Roach am Donnerstag im Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober. Geprägt sei sie vom gesamtwirtschaftlichen Druck und schwächerem Reiseverhalten. Die Verbraucher seien zunehmend wählerisch. Insgesamt deuteten ihre Daten auf einen schwachen Trend für Nike zum Auftakt des Geschäftsjahres hin./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:06 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 38.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 35.99 		Abst. Kursziel*:
5.58%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 36.02 		Abst. Kursziel aktuell:
5.51%
Analyst Name::
Brooke Roach 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:51 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 29.58 -0.20% Nike Inc.