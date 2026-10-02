Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.49 Prozent auf 51’176.96 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.656 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.161 Prozent fester bei 51’008.36 Punkten, nach 50’926.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 50’950.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’382.88 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.913 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’061.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’900.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’519.72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5.78 Prozent zu Buche. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3.16 Prozent auf 112.20 USD), Caterpillar (+ 2.31 Prozent auf 845.42 USD), UnitedHealth (+ 1.83 Prozent auf 371.90 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.62 Prozent auf 340.35 USD) und NVIDIA (+ 1.34 Prozent auf 233.95 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-3.64 Prozent auf 33.87 USD), IBM (-1.32 Prozent auf 222.64 USD), Amgen (-1.04 Prozent auf 403.04 USD), Johnson Johnson (-1.02 Prozent auf 256.03 USD) und Salesforce (-0.84 Prozent auf 234.69 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35’812’873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.889 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch