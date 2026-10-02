Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 69’994 -0.7%  Dollar 0.8282 -0.4%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Suche...

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 02.10.2026 22:33:41

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Johnson & Johnson
214.83 CHF -2.97%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.49 Prozent auf 51’176.96 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.656 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.161 Prozent fester bei 51’008.36 Punkten, nach 50’926.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 50’950.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’382.88 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.913 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’061.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’900.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’519.72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5.78 Prozent zu Buche. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3.16 Prozent auf 112.20 USD), Caterpillar (+ 2.31 Prozent auf 845.42 USD), UnitedHealth (+ 1.83 Prozent auf 371.90 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.62 Prozent auf 340.35 USD) und NVIDIA (+ 1.34 Prozent auf 233.95 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-3.64 Prozent auf 33.87 USD), IBM (-1.32 Prozent auf 222.64 USD), Amgen (-1.04 Prozent auf 403.04 USD), Johnson Johnson (-1.02 Prozent auf 256.03 USD) und Salesforce (-0.84 Prozent auf 234.69 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35’812’873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.889 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Caterpillar Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten