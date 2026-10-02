Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.46 Prozent stärker bei 51’160.41 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.656 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.161 Prozent auf 51’008.36 Punkte an der Kurstafel, nach 50’926.56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’382.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 50’950.61 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.945 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53’061.95 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 52’900.07 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Wert von 46’519.72 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.74 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 2.59 Prozent auf 111.58 USD), Caterpillar (+ 2.49 Prozent auf 846.94 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.68 Prozent auf 340.57 USD), NVIDIA (+ 1.60 Prozent auf 234.56 USD) und Home Depot (+ 1.25 Prozent auf 250.90 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-4.78 Prozent auf 33.47 USD), IBM (-1.60 Prozent auf 222.00 USD), Salesforce (-1.25 Prozent auf 233.72 USD), Amgen (-1.12 Prozent auf 402.71 USD) und Johnson Johnson (-0.98 Prozent auf 256.13 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19’524’415 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch