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13.07.2026 15:34:39

Nike Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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61.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 44.29 		Abst. Kursziel aktuell:
62.58%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
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