NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he;