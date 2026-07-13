Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 72.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 44.72
|
Abst. Kursziel*:
61.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 44.29
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.58%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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