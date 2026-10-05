Wie viel Anleger mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

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Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 52.55 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 1.903 Ethereum Classic im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.15 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.10.2026 auf 9.012 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -82.85 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 6.076 USD. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 20.00 USD.

Redaktion finanzen.net