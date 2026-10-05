Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’697 0.3%  SPI 19’451 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’271 0.2%  Euro 0.9291 -0.4%  EStoxx50 6’249 0.2%  Gold 4’155 0.3%  Bitcoin 71’678 0.0%  Dollar 0.8299 0.1%  Öl 101.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
SpaceX-Aktie: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warum der Euro zu Franken und Dollar weiter schwächelt
Bis 2030: Deutsche Telekom formuliert Ziele für KI-Umsatz und Einsparungen
Suche...

Nike Aktie 957150 / US6541061031

28.22
CHF
0.51
CHF
1.83 %
09:00:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 07:54:47

Nike Outperform

Nike
28.22 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach den am Donnerstag nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen von 68 auf 45 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf den ebenfalls vorbelegten schwachen Ausblick schrieb Aneesha Sherman in einem Kommentar vom Freitag, dass dieser auf ein verlangsamtes Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich für das Geschäftsjahr sowie auf Margen von rund 6 Prozent hindeute. Zwar habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, dass die Risiken, die Zahlen betreffend, nun ausgeräumt seien, doch nach mehrfachen Prognosesenkungen müsse erst wieder Glaubwürdigkeit aufgebaut werden. Den nächsten Impulsgeber sieht sie im Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers im November./rob/ck/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 45.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 33.87 		Abst. Kursziel*:
32.86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 33.89 		Abst. Kursziel aktuell:
32.78%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:54 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nike Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 28.22 1.83% Nike Inc.