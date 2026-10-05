Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.03 Prozent leichter bei 51’162.93 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.840 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 51’241.18 Punkte an der Kurstafel, nach 51’176.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50’862.85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’199.25 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der Dow Jones bei 53’414.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, mit 52’900.07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’758.28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1.53 Prozent auf 525.43 USD), Visa (+ 1.45 Prozent auf 365.90 USD), NVIDIA (+ 1.19 Prozent auf 236.73 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.60 Prozent auf 342.38 USD) und Coca-Cola (+ 0.59 Prozent auf 86.16 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-3.33 Prozent auf 139.49 USD), Salesforce (-2.48 Prozent auf 228.88 USD), Nike (-1.31 Prozent auf 33.43 USD), Johnson Johnson (-0.90 Prozent auf 253.72 USD) und Amgen (-0.87 Prozent auf 399.55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7’233’864 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch