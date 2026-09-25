|Rückzug aus der Schweiz
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25.09.2026 09:28:00
Nestlé-Aktie etwas schwächer: Teekapselsystem "Special.T" wird eingestellt
Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem "Special.T" ein.
Neben der Schweiz betrifft der Rückzug Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Die Teekapseln sollen verkauft werden, solange die Vorräte reichen. Nestlé rechnet damit, dass sie noch bis Ende Februar 2027 verfügbar sein werden.
Neue Maschinen werden nicht mehr verkauft
Neue "Special.T"-Maschinen werden bereits nicht mehr verkauft. Für Geräte mit laufender Garantie soll der Kundendienst bis dahin bestehen bleiben, wie es hiess.
Nestlé begründet Aus mit veränderten Konsumgewohnheiten
Nestlé begründet das Aus mit veränderten Gewohnheiten beim Teekonsum zu Hause und einer Überprüfung des Portfolios. Der Konzern wolle seine Mittel stärker auf Marken und Kategorien konzentrieren, die langfristiges Wachstum versprechen.
Special.T seit 2010 auf dem Markt
"Special.T" war 2010 als weiteres Kapselsystem von Nestlé lanciert worden. Es knüpfte an das mit Nespresso-Kaffee etablierte Konzept portionierter Getränke an. Die Maschine erkannte die jeweilige Teesorte und passte Wassertemperatur und Brühzeit automatisch an.
Bereits 2021 hatte Nestlé das Geschäft allerdings zurückgefahren und den Verkauf der Teekapseln aus dem Detailhandel vollständig in den eigenen Onlinehandel verlagert. Damals hatte ein Sprecher erklärt, das Produkt sei im Handel nicht erfolgreich genug gewesen.
Die Nestlé-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,37 Prozent auf 77,65 CHF nach.
Vevey (awp)
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