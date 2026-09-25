Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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25.09.2026 13:17:00
Addex Therapeutics-Aktie springt hoch: Konzern erhält Rechte an GABAB-Portfolio von Indivior zurück
Addex hat die weltweiten Rechte an allen GABAB-Wirkstoffkandidaten aus der Forschungspartnerschaft mit Indivior zurückerhalten.
Betroffen sind sämtliche positiven allosterischen Modulatoren des GABAB-Rezeptors (GABAB-PAM).
Auslöser ist die Neuausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Indivior. Hinzu kommt die geplante Fusion der Indivior-Muttergesellschaft mit Supernus Pharmaceuticals, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Indivior wurden geschlossen.
Addex erhält damit das volle Eigentum an den GABAB-Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft zurück. Der Medikamentenkandidat sei nicht gescheitert, betonte Addex-Chef Tim Dyer gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Vielmehr erhalte Addex ein Programm zurück, in das bereits erhebliche Summen investiert worden seien.
Indivior hatte 2018 zunächst 5 Millionen US-Dollar bezahlt und danach laut Dyer mehr als 20 Millionen Dollar in die Forschung bei Addex investiert. Hinzu kämen schätzungsweise ähnlich hohe interne Forschungsaufwendungen bei Indivior. "Wir erhalten nun diesen gesamten Wert zurück", sagte Dyer.
Addex prüft weitere Anwendungen
Der zurückerhaltene Kandidat soll vor allem für Suchterkrankungen weiterentwickelt werden und ist laut Dyer bereit für den Start der klinischen Phase I. Addex muss dafür nun allerdings die Finanzierung sicherstellen. Das Biotechunternehmen kann den Kandidaten zudem für weitere Anwendungen ausserhalb der bisherigen Vereinbarung entwickeln.
Daneben verfügt Addex bereits über ein eigenes GABAB-Programm gegen chronischen Husten. Für die Programme will das Unternehmen strategische Optionen prüfen.
Neue Partnerschaften möglich
Dazu zählen neue Partnerschaften oder eine weitere Entwicklung der Programme in Eigenregie vor einer späteren Verpartnerung.
Die Aktie von Addex Therapeutics springt an der SIX zeitweise 13,11 Prozent auf 0,03 CHF nach oben.
Plan-les-Ouates (awp)
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