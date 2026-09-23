Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich

Der Dow Jones sank im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.68 Prozent auf 51’511.59 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.583 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.845 Prozent auf 52’301.92 Punkte an der Kurstafel, nach 51’863.69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’477.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51’846.81 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.819 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53’277.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51’666.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46’292.78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1.84 Prozent auf 237.58 USD), Chevron (+ 1.53 Prozent auf 205.51 USD), Boeing (+ 1.12 Prozent auf 199.93 USD), IBM (+ 0.60 Prozent auf 232.76 USD) und 3M (+ 0.59 Prozent auf 170.30 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen McDonalds (-4.81 Prozent auf 238.32 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.58 Prozent auf 334.98 USD), Amazon (-2.24 Prozent auf 249.27 USD), Merck (-1.88 Prozent auf 148.08 USD) und NVIDIA (-1.47 Prozent auf 225.51 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 26’598’258 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.796 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.63 erwartet. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch