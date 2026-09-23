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23.09.2026 18:00:43
Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag
Der Dow Jones fällt am Mittwoch.
Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.59 Prozent auf 51’558.28 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.583 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.845 Prozent fester bei 52’301.92 Punkten, nach 51’863.69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’540.54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’846.81 Zählern.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.729 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der Dow Jones bei 53’277.01 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 51’666.84 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Stand von 46’292.78 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.56 Prozent nach oben. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 2.34 Prozent auf 202.35 USD), Salesforce (+ 2.19 Prozent auf 238.40 USD), IBM (+ 2.12 Prozent auf 236.29 USD), Chevron (+ 1.84 Prozent auf 206.14 USD) und Travelers (+ 0.83 Prozent auf 365.02 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-5.51 Prozent auf 236.55 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.77 Prozent auf 337.78 USD), Merck (-2.09 Prozent auf 147.75 USD), Amazon (-1.96 Prozent auf 249.99 USD) und NVIDIA (-1.48 Prozent auf 225.49 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6’604’530 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.796 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.63 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.53 Prozent bei der Nike-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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