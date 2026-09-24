adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania schrieb in seinem am Freitag vorliegenden Resümee, dass der Sportartikelhersteller in einem gemischten Branchenumfeld gut unterwegs ist. Adidas gewinne Marktanteile und setze seine Strategie zielgerichtet um. Auch wegen der Wachstumsaussichten und der niedrigen Bewertung hält er sein optimistisches Votum für gerechtfertigt./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
143.15 €
|
Abst. Kursziel*:
39.71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
145.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.74%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas legt am Freitagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
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09:28
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24.09.26
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Analysen zu adidas
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|136.60
|-0.58%
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|09:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ABB Hold
|09:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
|09:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shelly Buy
|09:08
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
EVOTEC Hold
|09:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Overweight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight
|08:58
|
JP Morgan Chase & Co.
HelloFresh Neutral