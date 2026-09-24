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NYSE-Handel im Fokus 24.09.2026 18:00:11

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter

Der Dow Jones zeigt sich am vierten Tag der Woche leichter.

Home Depot
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Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.61 Prozent auf 51’197.48 Punkte nach. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.647 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.504 Prozent stärker bei 51’771.41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 51’511.59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’124.02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 51’485.97 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.42 Prozent nach unten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 53’417.16 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 51’848.90 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 46’121.28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.82 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1.34 Prozent auf 240.76 USD), Walt Disney (+ 1.30 Prozent auf 104.81 USD), Travelers (+ 1.26 Prozent auf 364.94 USD), Visa (+ 1.12 Prozent auf 365.57 USD) und Chevron (+ 1.10 Prozent auf 207.77 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen IBM (-2.44 Prozent auf 227.07 USD), Home Depot (-2.28 Prozent auf 256.90 EUR), Goldman Sachs (-2.28 Prozent auf 915.00 USD), Sherwin-Williams (-2.08 Prozent auf 319.67 USD) und Caterpillar (-1.97 Prozent auf 796.00 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’636’824 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.845 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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