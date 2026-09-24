Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt schlussendlich

Am Donnerstag verlor der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.31 Prozent auf 51’349.98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.647 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.504 Prozent auf 51’771.41 Punkte an der Kurstafel, nach 51’511.59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51’124.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51’485.97 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 1.13 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’417.16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 51’848.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 46’121.28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.13 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2.03 Prozent auf 105.56 USD), Visa (+ 1.79 Prozent auf 367.98 USD), American Express (+ 1.23 Prozent auf 305.66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.20 Prozent auf 339.01 USD) und UnitedHealth (+ 1.00 Prozent auf 375.01 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-2.66 Prozent auf 107.59 USD), IBM (-2.45 Prozent auf 227.06 USD), Home Depot (-2.28 Prozent auf 256.90 EUR), Sherwin-Williams (-1.86 Prozent auf 320.40 USD) und 3M (-1.63 Prozent auf 167.52 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 22’004’406 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.845 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.57 erwartet. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch