AXA Aktie 486352 / FR0000120628
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa nach dem vorgestellten Dreijahresplan von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schwerpunkt liege auf der Beschleunigung des Wachstums ? vornehmlich getrieben durch eine verbesserte Kundenbindung und unterstützt durch KI, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als von ihm erhofft seien die Ausschüttungsziele aber unverändert geblieben. Er schraubte daher seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurück, was sich negativ auf den erwarteten Gewinn je Aktie auswirke./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43.97 €
|
Abst. Kursziel*:
18.26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.18%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
17.09.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|AXA-Aktie gibt nach: Versicherer peilt Gewinnwachstum von 7 bis 9 Prozent an (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Axa will Gewinn mit KI deutlich steigern - Aktie gibt nach (AWP)
|
15.09.26
|Versicherer Axa will Gewinn stärker steigern - Hohe Ausschüttungen statt Zukäufe (AWP)
|
10.09.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|AXA-Aktie im Minus: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer (AWP)
|
31.08.26
|Experten sehen bei AXA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
Analysen zu AXA S.A.
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|41.22
|2.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ABB Hold
|09:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
|09:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shelly Buy
|09:08
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
EVOTEC Hold
|09:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Overweight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight
|08:58
|
JP Morgan Chase & Co.
HelloFresh Neutral