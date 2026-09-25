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25.09.2026 08:08:29
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor neuen Quartals-Auslieferzahlen mit einem Kursziel von 480 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag für das dritte Quartal 464.000 Auslieferungen, was etwas über dem Konsens von 454.000 liege./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 377.94
|
Abst. Kursziel*:
27.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 378.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.96%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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