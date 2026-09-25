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25.09.2026 08:08:29

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor neuen Quartals-Auslieferzahlen mit einem Kursziel von 480 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag für das dritte Quartal 464.000 Auslieferungen, was etwas über dem Konsens von 454.000 liege./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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