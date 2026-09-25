Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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25.09.2026 09:30:04
Beiersdorf-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti, der das Beiersdorf-Papier näher betrachtet hat.
JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Beiersdorf stelle sich 2027 auf einen Turnaround ein, schrieb Pannutti nach einem Treffen mit dem Chef Vincent Warnery.
Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.4 Prozent auf 78.50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15’325 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 15.1 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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