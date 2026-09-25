Beiersdorf-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral

JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Beiersdorf stelle sich 2027 auf einen Turnaround ein, schrieb Pannutti nach einem Treffen mit dem Chef Vincent Warnery.

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Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.4 Prozent auf 78.50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15’325 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 15.1 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST



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