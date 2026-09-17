Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 48 auf 42 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole geht davon aus, dass der Sportartikelkonzern mit den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals und dem Ausblick auf das zweite enttäuschen wird, wie er am Donnerstag schrieb. Er geht dennoch davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden Monaten im Rahmen der Branche entwickelt./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 42.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 35.78
|
Abst. Kursziel*:
17.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 35.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.32%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
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00:59
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16.09.26
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16.09.26
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16.09.26
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16.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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15.09.26
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|RBC Capital Markets
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
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|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|30.25
|1.61%
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