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Nike Aktie 957150 / US6541061031

30.25
CHF
0.48
CHF
1.61 %
14:06:33
BRXC
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17.09.2026 13:34:45

Nike Neutral

Nike
30.25 CHF 1.61%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 48 auf 42 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole geht davon aus, dass der Sportartikelkonzern mit den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals und dem Ausblick auf das zweite enttäuschen wird, wie er am Donnerstag schrieb. Er geht dennoch davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden Monaten im Rahmen der Branche entwickelt./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 03:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 42.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 35.78 		Abst. Kursziel*:
17.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 35.80 		Abst. Kursziel aktuell:
17.32%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Nike Inc. 30.25 1.61% Nike Inc.