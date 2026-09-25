Valora Aktie 208897 / CH0002088976
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25.09.2026 14:02:00
Valora plant bis zu 1000 neue Standorte in Deutschland
Valora will sein Auslandsgeschäft deutlich ausbauen und sieht vor allem in Deutschland grosses Potenzial. Dort könnten mittelfristig bis zu 1000 weitere Standorte entstehen.
Valora setzt auf Convenience-Geschäft
Eine wichtige Rolle soll dabei das Convenience-Format Avec spielen. Dieses wird in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn derzeit bereits an 80 Standorten ausgerollt. Zudem hat Valora in Österreich eine Vereinbarung für mehr als 100 Shops in BP-Tankstellen abgeschlossen.
Ausland soll für Valora wichtiger werden
Das Ausland soll dadurch für Valora weiter an Bedeutung gewinnen. Heute erzielt das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes von 2,9 Milliarden Franken ausserhalb der Schweiz. Künftig werde der Anteil laut Mueller "deutlich mehr als 50 Prozent" betragen. Deutschland ist bereits heute nach der Schweiz der wichtigste Markt. Zum Portefeuille gehören dort Cigo-Kioske, Bäckereien von Backwerk und zahlreiche Standorte der Gastrokette Frittenwerk.
Muttenz (awp)
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