Valora plant bis zu 1000 neue Standorte in Deutschland

Valora setzt auf Convenience-Geschäft

Der Detailhändler Valora will sein Geschäft im Ausland einem Medienbericht zufolge deutlich ausbauen. Besonders grosses Potenzial sieht das Unternehmen in Deutschland. "Wir glauben, dass wir in Deutschland mittelfristig 500 bis 1000 Standorte eröffnen können", sagte der Ende Oktober abtretende Valora-Chef Michael Mueller dem Wirtschaftsmagazin "Bilanz" vom Freitag.

Eine wichtige Rolle soll dabei das Convenience-Format Avec spielen. Dieses wird in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn derzeit bereits an 80 Standorten ausgerollt. Zudem hat Valora in Österreich eine Vereinbarung für mehr als 100 Shops in BP-Tankstellen abgeschlossen.

Ausland soll für Valora wichtiger werden

Das Ausland soll dadurch für Valora weiter an Bedeutung gewinnen. Heute erzielt das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes von 2,9 Milliarden Franken ausserhalb der Schweiz. Künftig werde der Anteil laut Mueller "deutlich mehr als 50 Prozent" betragen. Deutschland ist bereits heute nach der Schweiz der wichtigste Markt. Zum Portefeuille gehören dort Cigo-Kioske, Bäckereien von Backwerk und zahlreiche Standorte der Gastrokette Frittenwerk.

Muttenz (awp)