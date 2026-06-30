Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 57 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Trendwende bei dem Sportartikelkonzern verlaufe aufgrund des derzeit gedämpften Konsumumfelds, der Schwäche in China und der Marke Converse langsamer als erhofft, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie begrüßt aber weiteres Wachstum im Laufschuhsegment, im Hauptabsatzmarkt sowie im Großhandel. Eine verbesserte Preisdurchsetzung sollte sich außerdem positiv auf die Bruttomarge auswirken./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Kaufen
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Unternehmen:
Nike Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 42.39
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 42.47
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Katharina Schmenger
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KGV*:
-
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