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01.07.2026 18:41:17

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 57 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Trendwende bei dem Sportartikelkonzern verlaufe aufgrund des derzeit gedämpften Konsumumfelds, der Schwäche in China und der Marke Converse langsamer als erhofft, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie begrüßt aber weiteres Wachstum im Laufschuhsegment, im Hauptabsatzmarkt sowie im Großhandel. Eine verbesserte Preisdurchsetzung sollte sich außerdem positiv auf die Bruttomarge auswirken./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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