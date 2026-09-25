HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach gekappten Umsatz- und Gewinnzielen mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schulanfangskampagne des Kochboxenlieferanten habe enttäuscht und zu dem gekürzten Ausblick geführt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Vorhandene Bedenken bestätigten sich. Die Entwicklung werfe Fragen zum grundsätzlichen Umsatzpotenzial auf./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.59 €
|
Abst. Kursziel*:
39.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.66%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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