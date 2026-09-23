Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.42 Prozent auf 51’646.74 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.583 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.845 Prozent auf 52’301.92 Punkte an der Kurstafel, nach 51’863.69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 51’479.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’846.81 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.558 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 53’277.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’666.84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der Dow Jones bei 46’292.78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.75 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.65 Prozent auf 239.46 USD), Boeing (+ 2.02 Prozent auf 201.72 USD), Chevron (+ 1.81 Prozent auf 206.07 USD), IBM (+ 1.59 Prozent auf 235.05 USD) und Travelers (+ 1.07 Prozent auf 365.88 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil McDonalds (-5.40 Prozent auf 236.83 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.39 Prozent auf 335.63 USD), Amazon (-2.47 Prozent auf 248.69 USD), Merck (-1.91 Prozent auf 148.03 USD) und NVIDIA (-1.60 Prozent auf 225.21 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9’038’458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.796 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch