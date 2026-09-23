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Dow Jones-Entwicklung 23.09.2026 16:01:55

Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück

Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück

Der Dow Jones gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Walt Disney
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Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.31 Prozent auf 51’705.38 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.583 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.845 Prozent auf 52’301.92 Punkte an der Kurstafel, nach 51’863.69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 51’843.15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51’658.13 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.446 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53’277.01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51’666.84 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’292.78 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Microsoft (+ 1.83 Prozent auf 507.13 USD), Salesforce (+ 1.81 Prozent auf 237.51 USD), Boeing (+ 1.47 Prozent auf 200.62 USD), Home Depot (+ 1.41 Prozent auf 266.90 EUR) und Chevron (+ 1.22 Prozent auf 204.87 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil McDonalds (-2.70 Prozent auf 243.58 USD), Amazon (-1.26 Prozent auf 251.77 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.20 Prozent auf 343.25 USD), Goldman Sachs (-1.07 Prozent auf 939.30 USD) und Walt Disney (-0.93 Prozent auf 102.85 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’131’215 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.796 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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