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Dow Jones im Blick 24.09.2026 20:03:20

Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus

Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

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Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.32 Prozent tiefer bei 51’345.05 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.647 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’771.41 Zählern und damit 0.504 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’511.59 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’485.97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’124.02 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1.14 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’417.16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der Dow Jones bei 51’848.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’121.28 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.12 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 1.38 Prozent auf 104.89 USD), Visa (+ 1.21 Prozent auf 365.89 USD), Travelers (+ 1.20 Prozent auf 364.73 USD), Chevron (+ 0.76 Prozent auf 207.08 USD) und Johnson Johnson (+ 0.73 Prozent auf 271.13 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-2.50 Prozent auf 318.31 USD), Home Depot (-2.28 Prozent auf 256.90 EUR), IBM (-2.13 Prozent auf 227.80 USD), Walmart (-1.91 Prozent auf 108.42 USD) und Goldman Sachs (-1.71 Prozent auf 920.32 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8’329’066 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.845 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.57 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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