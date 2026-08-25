Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Amerikaner seien zuversichtlich, die richtige Strategie zu fahren, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef in London. Auch Dadhania geht davon aus, dass die richtigen Schritte unternommen werden. Die Umsetzung ziehe sich kaum überraschend aber länger hin als man es sich erwünscht hätte./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 45.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 40.75
|
Abst. Kursziel*:
10.43%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 40.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.40%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|33.26
|0.68%
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