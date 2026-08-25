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Nike Aktie 957150 / US6541061031

33.26
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0.22
CHF
0.68 %
09:00:20
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25.08.2026 07:52:41

Nike Sector Perform

Nike
33.26 CHF 0.68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Amerikaner seien zuversichtlich, die richtige Strategie zu fahren, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef in London. Auch Dadhania geht davon aus, dass die richtigen Schritte unternommen werden. Die Umsetzung ziehe sich kaum überraschend aber länger hin als man es sich erwünscht hätte./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 45.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 40.75 		Abst. Kursziel*:
10.43%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 40.76 		Abst. Kursziel aktuell:
10.40%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Nike Inc. 33.26 0.68% Nike Inc.