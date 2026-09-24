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Marktbericht 24.09.2026 16:00:44

Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten

Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten

Der Dow Jones verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Caterpillar
658.94 CHF -0.15%
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Um 15:58 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.33 Prozent auf 51’343.54 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.647 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’771.41 Zählern und damit 0.504 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’511.59 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 51’485.97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51’224.96 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.14 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 53’417.16 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Stand von 51’848.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46’121.28 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.12 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Johnson Johnson (+ 2.10 Prozent auf 274.81 USD), Walt Disney (+ 1.88 Prozent auf 105.41 USD), Merck (+ 1.54 Prozent auf 150.36 USD), Coca-Cola (+ 1.27 Prozent auf 89.21 USD) und Travelers (+ 1.06 Prozent auf 364.21 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2.32 Prozent auf 195.30 USD), IBM (-2.26 Prozent auf 227.51 USD), Goldman Sachs (-1.67 Prozent auf 920.71 USD), Caterpillar (-1.63 Prozent auf 798.75 USD) und Microsoft (-1.47 Prozent auf 493.23 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2’634’633 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.845 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.57 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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