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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

12.26
CHF
0.31
CHF
2.59 %
24.09.2026
SWX
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25.09.2026 07:52:14

LANXESS Underperform

LANXESS
11.96 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für die Kölner am Donnerstag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht. Im dritten Quartal dürfte der Höhepunkt des jüngsten Preisauftriebs durch den Nahost-Krieg erreicht worden sein. Mit seiner Ebitda-Prognose von 134 Millionen Euro liegt er dennoch leicht unter dem Konsens. Dunford-Castro befürchtet nun höheren Kostendruck und sieht Nachfragerisiken./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
12.81 € 		Abst. Kursziel*:
-14.13%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
12.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.70%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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