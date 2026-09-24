LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für die Kölner am Donnerstag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht. Im dritten Quartal dürfte der Höhepunkt des jüngsten Preisauftriebs durch den Nahost-Krieg erreicht worden sein. Mit seiner Ebitda-Prognose von 134 Millionen Euro liegt er dennoch leicht unter dem Konsens. Dunford-Castro befürchtet nun höheren Kostendruck und sieht Nachfragerisiken./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
12.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.13%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
12.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.70%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|12.26
|2.59%
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|07:26
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|07:07
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