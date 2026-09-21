Gewinne in Frankfurt: DAX fester

Am Montag verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 1.08 Prozent auf 25’578.51 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.103 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.740 Prozent auf 25’491.35 Punkte an der Kurstafel, nach 25’304.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’434.16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’578.69 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’136.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 24’985.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 23’639.41 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.23 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4.15 Prozent auf 58.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3.04 Prozent auf 57.70 EUR), Symrise (+ 2.79 Prozent auf 91.50 EUR), Siemens (+ 2.78 Prozent auf 271.35 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.09 Prozent auf 347.00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Vonovia SE (-1.53 Prozent auf 17.43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.36 Prozent auf 75.48 EUR), Fresenius SE (-0.56 Prozent auf 45.67 EUR), adidas (-0.46 Prozent auf 141.60 EUR) und Rheinmetall (-0.45 Prozent auf 1’007.20 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2’545’396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch