Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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22.09.2026 12:26:19
Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag
LUS-DAX-Handel am Mittag.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.27 Prozent höher bei 25’694.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’754.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’419.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’111.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’095.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23’583.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.59 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3.39 Prozent auf 22.28 EUR), adidas (+ 3.14 Prozent auf 147.65 EUR), GEA (+ 2.44 Prozent auf 67.10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.43 Prozent auf 358.70 EUR) und Scout24 (+ 2.27 Prozent auf 76.60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Allianz (-1.93 Prozent auf 436.50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.90 Prozent auf 504.20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.79 Prozent auf 43.32 EUR), Hannover Rück (-0.71 Prozent auf 252.80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.56 Prozent auf 74.56 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 2’314’326 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 211.357 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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