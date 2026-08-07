MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU zwar von 415 auf 420 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum versprächen. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Underweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
375.10 €
|
Abst. Kursziel*:
11.97%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
370.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.27%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
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