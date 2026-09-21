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Index-Performance im Fokus 21.09.2026 17:58:17

DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind

DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind

Der DAX zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

RWE
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Der DAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.07 Prozent auf 25’573.66 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.103 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.740 Prozent fester bei 25’491.35 Punkten, nach 25’304.06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’617.99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’434.16 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’136.56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 24’985.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’639.41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.21 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4.35 Prozent auf 58.29 EUR), Siemens (+ 3.60 Prozent auf 273.50 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.03 Prozent auf 350.20 EUR), Commerzbank (+ 2.98 Prozent auf 41.85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.46 Prozent auf 57.38 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-2.01 Prozent auf 74.98 EUR), Fresenius SE (-1.79 Prozent auf 45.10 EUR), Vonovia SE (-1.24 Prozent auf 17.48 EUR), Brenntag SE (-1.10 Prozent auf 59.28 EUR) und RWE (-0.93 Prozent auf 59.88 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’255’541 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211.357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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