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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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24.04.2026 09:25:29

MTU Aero Engines Sell

MTU Aero Engines
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sell
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
291.70 € 		Abst. Kursziel*:
-5.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
288.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.65%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
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