DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das MTU Aero Engines-Papier an diesem Tag 89.70 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 1.115 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Anteile wären am 18.09.2026 378.93 EUR wert, da der Schlussstand 339.90 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 278.93 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 18.31 Mrd. Euro. MTU Aero Engines-Papiere wurden am 06.06.2005 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Anteils belief sich damals auf 21.89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch