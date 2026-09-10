MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Triebwerksbauer MTU glaubt David Perry, dass die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie auf die Kosten für den Rückruf von GFT-Triebwerken zurückgeht. Dieser sollte bis Ende 2026 aber weitgehend abgeschlossen sein und eine deutlich verbesserte neue GFT-Version bald an den Start gehen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
343.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
347.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
07.09.26
|DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Jefferies & Company Inc. gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|324.10
|2.11%
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|10:55
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|10:34
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