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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

325.70
CHF
8.30
CHF
2.62 %
12:48:42
SWX
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10.09.2026 10:55:33

MTU Aero Engines Overweight

MTU Aero Engines
325.15 CHF -0.03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Triebwerksbauer MTU glaubt David Perry, dass die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie auf die Kosten für den Rückruf von GFT-Triebwerken zurückgeht. Dieser sollte bis Ende 2026 aber weitgehend abgeschlossen sein und eine deutlich verbesserte neue GFT-Version bald an den Start gehen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
343.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
347.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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