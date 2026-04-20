MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 275 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Dass der Triebwerksbauer mit den Quartalszahlen am 30. Juli den Ausblick anheben werde, sei sehr wahrscheinlich und schon weitgehend eingepreist, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Damit überwögen für die Aktien moderate Risiken. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf sein gestiegenes Vertrauen in die langfristige Branchenentwicklung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sell
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
354.40 €
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Abst. Kursziel*:
-12.53%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
358.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.58%
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Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
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KGV*:
-