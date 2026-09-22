GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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22.09.2026 12:26:19
Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen
Der DAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.
Am Dienstag klettert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.68 Prozent auf 25’748.39 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.102 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.070 Prozent höher bei 25’592.98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’575.01 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 25’752.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’423.07 Punkten erreichte.
DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der DAX mit 26’136.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der DAX einen Wert von 25’139.69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der DAX mit 23’527.05 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4.93 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 3.39 Prozent auf 22.28 EUR), adidas (+ 3.14 Prozent auf 147.65 EUR), GEA (+ 2.44 Prozent auf 67.10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.43 Prozent auf 358.70 EUR) und Scout24 (+ 2.27 Prozent auf 76.60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-1.93 Prozent auf 436.50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.90 Prozent auf 504.20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.79 Prozent auf 43.32 EUR), Hannover Rück (-0.71 Prozent auf 252.80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.56 Prozent auf 74.56 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 2’314’326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 211.357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.79 erwartet. Mit 7.31 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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