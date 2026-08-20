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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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20.08.2026 11:01:32

MTU Aero Engines Sector Perform

MTU Aero Engines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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