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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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17.09.2026 12:24:15

MTU Aero Engines Sell

MTU Aero Engines
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Großbank mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Sell" belassen. Der Triebwerkhersteller habe für den Ende Novemver anberaumten Kapitalmarkttag eine detailliertere Diskussion über die Entwicklung seines Geschäfts bis zum Ende der Dekade und darüber hinaus avisiert, schrieb Sven Weier am Mittwoch nach der Präsentation auf der UBS-Industriekonferenz. Das Kundenverhalten habe sich aktuell kaum geändert./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sell
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
320.00 €
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Sell 		Kurs*:
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Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
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