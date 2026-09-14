MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
316.00CHF
0.60CHF
0.19 %
10:34:37
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.09.2026 09:10:28
MTU Aero Engines Hold
MTU Aero Engines
316.10 CHF -2.51%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
390.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
335.90 €
|
Abst. Kursziel*:
16.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
334.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.59%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
10:02
|DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.09.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|317.10
|0.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:52
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|09:51
|
Bernstein Research
AB InBev Outperform
|09:50
|
Bernstein Research
RELX Outperform
|09:47
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|09:46
|
Barclays Capital
Hapag-Lloyd Underweight
|09:46
|
Barclays Capital
Inditex Overweight
|09:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAFRAN Buy