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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

316.00
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14.09.2026 09:10:28

MTU Aero Engines Hold

MTU Aero Engines
316.10 CHF -2.51%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
390.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
335.90 € 		Abst. Kursziel*:
16.11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
334.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.59%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
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09:10 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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