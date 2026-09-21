Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus

Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 1.42 Prozent stärker bei 25’589.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’619.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’416.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26’111.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’997.00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 23’639.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4.35 Prozent auf 58.29 EUR), Siemens (+ 3.60 Prozent auf 273.50 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.03 Prozent auf 350.20 EUR), Commerzbank (+ 2.98 Prozent auf 41.85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.46 Prozent auf 57.38 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Volkswagen (VW) vz (-2.01 Prozent auf 74.98 EUR), Fresenius SE (-1.79 Prozent auf 45.10 EUR), Vonovia SE (-1.24 Prozent auf 17.48 EUR), Brenntag SE (-1.10 Prozent auf 59.28 EUR) und RWE (-0.93 Prozent auf 59.88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6’255’541 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7.25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch