Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 14:42 Uhr 2.2 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25.77 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 25’776 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1.9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.