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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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Experten-Einschätzung 22.09.2026 14:58:44

Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform

Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des MTU Aero Engines-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier.

MTU Aero Engines
334.97 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 14:42 Uhr 2.2 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25.77 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 25’776 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1.9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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14:08 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
17.09.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
14.09.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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