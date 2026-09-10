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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

326.20
CHF
8.80
CHF
2.77 %
17:36:59
SWX
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10.09.2026 17:39:22

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
319.17 CHF -1.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Triebwerkherstellers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Flugzeuge des Typs A320 liege nach Daten des Analysehauses im August bei 15 und damit zwar unter dem Rekordwert des letzten Monats, aber immer noch auf solidem Niveau, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen inzwischen verbessert habe. Zudem dürften die verkürzten Durchlaufzeiten in den Werkstätten dazu beigetragen haben, dass der stetige Strom an Wiederinbetriebnahmen in den kommenden Monaten anhält./la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
460.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
339.10 € 		Abst. Kursziel*:
35.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
337.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.30%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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