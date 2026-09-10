MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Triebwerkherstellers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Flugzeuge des Typs A320 liege nach Daten des Analysehauses im August bei 15 und damit zwar unter dem Rekordwert des letzten Monats, aber immer noch auf solidem Niveau, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen inzwischen verbessert habe. Zudem dürften die verkürzten Durchlaufzeiten in den Werkstätten dazu beigetragen haben, dass der stetige Strom an Wiederinbetriebnahmen in den kommenden Monaten anhält./la/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
339.10 €
|
Abst. Kursziel*:
35.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
337.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.30%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc. gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy (finanzen.ch)
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|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:39
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|326.20
|2.77%
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