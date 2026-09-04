MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu Aussagen des Flugzeugvermieters Azorra, die in einem Medienbericht transportiert wurden. Probleme mit den GTF-Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney sollen demnach besser geworden sein. Solche Kommentare seinen positiv für den Triebwerksbauer. Sie spiegelten nachlassender Lagerbestände bei diesen Triebwerken wider./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
346.20 €
|
Abst. Kursziel*:
32.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
347.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.26%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
03.09.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, Kauf (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy (EQS Group)
|
03.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
01.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|324.80
|3.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
DHL Group Hold
|11:44
|
Barclays Capital
Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|11:41
|
Barclays Capital
Shell Overweight
|11:41
|
Barclays Capital
TotalEnergies Overweight
|11:37
|
Barclays Capital
Eni Overweight
|11:36
|
Barclays Capital
BP Overweight
|11:30
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy