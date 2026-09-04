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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

325.10
CHF
10.50
CHF
3.34 %
12:58:10
SWX
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04.09.2026 11:30:38

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
326.92 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu Aussagen des Flugzeugvermieters Azorra, die in einem Medienbericht transportiert wurden. Probleme mit den GTF-Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney sollen demnach besser geworden sein. Solche Kommentare seinen positiv für den Triebwerksbauer. Sie spiegelten nachlassender Lagerbestände bei diesen Triebwerken wider./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
460.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
346.20 € 		Abst. Kursziel*:
32.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
347.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.26%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:30 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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