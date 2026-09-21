Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1.38 Prozent fester bei 25’577.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’594.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’416.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’111.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’997.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 23’639.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.12 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4.15 Prozent auf 58.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3.04 Prozent auf 57.70 EUR), Symrise (+ 2.79 Prozent auf 91.50 EUR), Siemens (+ 2.78 Prozent auf 271.35 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.09 Prozent auf 347.00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Vonovia SE (-1.53 Prozent auf 17.43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.36 Prozent auf 75.48 EUR), Fresenius SE (-0.56 Prozent auf 45.67 EUR), adidas (-0.46 Prozent auf 141.60 EUR) und Rheinmetall (-0.45 Prozent auf 1’007.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2’545’396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 211.357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch